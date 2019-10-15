15 Ekim 2019, Salı
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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, İspanyol Cadena SER radyosuna özel bir röportaj verdi. Galatasaray'da oynayan eski oyuncusu Radamel Falcao ve Atletico Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Simeone'nin Falcao sözleri...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:32
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