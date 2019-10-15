15 Ekim 2019, Salı

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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, İspanyol Cadena SER radyosuna özel bir röportaj verdi. Galatasaray'da oynayan eski oyuncusu Radamel Falcao ve Atletico Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Simeone'nin Falcao sözleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:32
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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanyol Cadena SER raadyosuna özel bir röportaj verdi. Simeone Galatasaray'da oynayan eski oyuncusu Radamel Falcao ve Atletico Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

İşte Simeone'nin o açıklamalarından satırbaşları...

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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

"Defansif eleştirileri beni etkilemiyor. Futbolda kimse tamamen doğru değildir. Benim amacım şampiyonluk mücadelesi veren ve galibiyet almaya yenilgiden daha yakın bir takım kurmak."

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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

"Ve bunu başardım. Beni taktiksel olarak eleştirenleri umursamıyorum, mutluyum. Takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum."

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Simeone'den Radamel Falcao açıklaması!

"Sorun şu ki, bu bir Altın Top adayıyla, Altın Top kazanma ihtimali olan bir gencin karşılaştırması."

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