15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu. İşte Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:29
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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında aşil tendonunda ağrı hissetmişti.

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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Gençlerbirliği maçında tedbir olarak kadroya alınmayan Radamel Falcao, bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.

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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Galatasaray'ın dönüşünü dört gözle beklediği golcü futbolcu, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceği en büyük merak konusu olmuştu.

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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Kolombiyalı yıldızın takımla çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu.

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