Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!

Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu. İşte Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





