15 Ekim 2019, Salı
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Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı belli oldu!
Galatasaray, milli aranın ardından Sivasspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gözler 1 Ekim'deki PSG maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya çevrildi. Kolombiyalı golcünün son durumu belli oldu. İşte Fatih Terim'in Radamel Falcao kararı...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 22:29
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