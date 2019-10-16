16 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!
Süper Lig'de 8. haftaya gelinirken Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda arka arkaya iki kritik maça çıkacak. Aslan önce Demir Grup Sivasspor ardından da Real Madrid'i konuk edecek. Bu mücadeleler öncesinde tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den oyunculara Real Madrid yasağı geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:58
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"