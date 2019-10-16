Fatih Terim'den Real Madrid yasağı!

Süper Lig'de 8. haftaya gelinirken Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda arka arkaya iki kritik maça çıkacak. Aslan önce Demir Grup Sivasspor ardından da Real Madrid'i konuk edecek. Bu mücadeleler öncesinde tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den oyunculara Real Madrid yasağı geldi. İşte detaylar...