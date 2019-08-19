19 Ağustos 2019, Pazartesi

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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Liverpool'un 27 yaşındaki İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Galatasaray'a transferi ile ilgili ülke basınına flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 11:58
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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

Bir dönem adı Galatasaray'la anılan Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceğine dair konuştu.

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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

İsviçre basınından Langenthaler Tagblatt'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, teknik direktör Jürgen Klopp'a sitem etti.

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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

Takımda son dönemlerde süre alammamaktan dolayı şikayetçi olan yıldız isim, "Maçlarda oynayamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

Sözlerine devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hiçbir futbolcu yedek kulübesinde oturmaktan hoşlanmaz. Daha fazla süre almak istediğim açık. Durumumu incelemeli ve bir çözüm bulmalıyım" ifadelerini kullandı.

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Shaqiri'den flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray ve Monaco'nun ilgisi sorulan İsviçreli oyuncu şu yanıtı verdi:

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