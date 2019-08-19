19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor... Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Mbaye Diagne bombası...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 12:53
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