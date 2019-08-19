19 Ağustos 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor... Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Mbaye Diagne bombası...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 12:53
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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Galatasaray'da beklenen haber sonunda geldi...

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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti.

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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Önceki akşam Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, bu hafta İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak.

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Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...

Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak.

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