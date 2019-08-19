19 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mehmet Topal geri dönüyor!
Süper Lig'de sezonun başlamasına rağmen, kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor... Geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, yeniden transferin bir numarası haline geldi. Yıldız futbolcu eski takımına geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 10:11
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"