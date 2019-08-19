19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mehmet Topal geri dönüyor!

Süper Lig'de sezonun başlamasına rağmen, kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor... Geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mehmet Topal, yeniden transferin bir numarası haline geldi. Yıldız futbolcu eski takımına geri dönüyor...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 10:11
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Mehmet Topal geri dönüyor!

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

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Mehmet Topal geri dönüyor!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Mehmet Topal geri dönüyor!

Son hamle, Fenerbahçe'den ayrılan eski Galatasaraylı yıldız Mehmet Topal oldu.

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Mehmet Topal geri dönüyor!

Fatih Terim'in isteği sonrası yapılan hamlede 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal yeniden sarı kırmızılı takıma doğru...

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Mehmet Topal geri dönüyor!

Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

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