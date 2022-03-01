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Sezon sonu transfer bombası patlıyor! Galatasaray genç yıldızın peşinde

Sezon sonu transfer bombası patlıyor! Galatasaray genç yıldızın peşinde

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünen sarı kırmızılılar, planlamalarını da İspanyol çalıştırıcının raporuna göre yapıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine Avrupa'da oynayan flaş bir genç yıldız geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 01.03.2022- 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 09:58
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Sezon sonu transfer bombası patlıyor! Galatasaray genç yıldızın peşinde

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray'da, gözler sezon sonu yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için transfer planlamalarına erken başladı.

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