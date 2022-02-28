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Galatasaray’dan James Rodriguez’le sıcak temas! Maaşında indirim yaparsa…

Galatasaray’dan James Rodriguez’le sıcak temas! Maaşında indirim yaparsa…

Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'le resmen temasa geçti. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldızın mali şartlarını menajerini Jorge Mendes'e sordu. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...
Yayın Tarihi: 28.02.2022- 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 10:27
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Galatasaray’dan James Rodriguez’le sıcak temas! Maaşında indirim yaparsa…

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan ve transfere 23 milyon Euro gibi para harcayan Galatasaray'da işler istediği gibi gitmemişti.

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