Galatasaray’dan James Rodriguez’le sıcak temas! Maaşında indirim yaparsa…

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan ve transfere 23 milyon Euro gibi para harcayan Galatasaray'da işler istediği gibi gitmemişti. Terim'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar teknik direktörlüğe Domenec Torrent'i getirmişti. İspanyol teknik adamla gelecek sezon da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu seneki kötü gidişatı gelecek sezon unutturmak isteyen Galatasaray, yıldız bir ismi gündemine aldı. Burak Elmas ve yönetimi, gelecek sezon için James Rodriguez'i transfer ederek taraftarlara kendini affettirmek istiyor. Bu bağlamda Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncunun şartlarını sordu. İtalyan ve İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, James Rodriguez'in dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Galatasaraylı yöneticilerin, Katar ekibi Al Rayyan'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldızdan indirim talep ettiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda Galatasaray formasını giyebileceği öğrenildi. Katar'da mutsuz olan James Rodriguez, 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek için yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2021 Eylül'de Everton'dan Al Rayyan'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki 10 numaranın kulübüyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Katar ekibinde 12 müsabakaya çıkan yıldız 10 numara, 5 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi dev takımların formasını giyen James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda 82 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol kaydetti. Yıldız on numaranın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro civarında.