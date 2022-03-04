GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent onları istedi! Cimbom’dan çifte transfer bombası

Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, her ne kadar Avrupa'da namağlup son 16'ya kalsa da; Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi ve Süper Lig'de ise tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Cimbom, yerine Domenec Torrent'i getirdi. Aslan ayrıca danışman olarak Luis Campos'la anlaşırken, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi getirdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli'yi eleyen Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını 10 Mart'a Nou Camp'ta, rövanşını ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak. Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gençleştirme operasyonuna ise devam edecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, yönetimden orta saha ve kanat bölgesine takviye yapılmasını isterken listesini verdi. İşte o isimler... ORTA SAHAYA HERRERO! Torrent, bonservisi Manchester City'de bulunan ve Espanyol'da kiralık olarak forma giyen Yangel Herrero'yu istedi. Kolombiyalı oyuncu bu sezon İspanyol temsilcisinde 13 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak görülürken, M. City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. KANAT BÖLGESİNE KAYKY! Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin yerini doldurmak isteyen Torrent, yine Manchester City'den Kayky'i listesine aldı. Yaz döneminde Fluminense'den M. City'e 10 milyon Euro'ya transfer olan Kayky, bu sezon akademi takımında toplam 16 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.