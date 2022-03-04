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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent onları istedi! Cimbom’dan çifte transfer bombası

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent onları istedi! Cimbom'dan çifte transfer bombası

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, buna karşın istediğini alamadı. Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü yılını geçiren sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise erken elendi. Avrupa'da ise tam tersi bir performans gösteren Cimbom, grubu namağlup lider bitirirken; son 16 turunda Barcelona'nın rakibi oldu. Gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan teknik direktör Domenec Torrent, gençleştirme operasyonuna devam edecek. Bu doğrultuda İspanyol çalıştırıcı, 2 yıldızı kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.03.2022- 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022- 11:29
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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent onları istedi! Cimbom’dan çifte transfer bombası

Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı.

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