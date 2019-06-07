07 Haziran 2019, Cuma
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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...
Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, devler arenasında başarı elde etmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisiyse Ever Banega transferi... Sarı-kırmızılı takıma gelip gelmeyeceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili Sevilla'dan flaş bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 07.06.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 15:14
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