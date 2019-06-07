07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, devler arenasında başarı elde etmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisiyse Ever Banega transferi... Sarı-kırmızılı takıma gelip gelmeyeceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili Sevilla'dan flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 15:14
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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer için kolları sıvadı.

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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Özellikle teknik direktör Fatih Terim'ın orta sahayı güçlendirmek amacıyla kadrosunda görmek istediği Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, takımdaki geleceği merak edilen, adı Galatasaray ve Boca Juniors'la anılan Arjantinli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Monchi, "Teknik direktörümüz Lopetegui oyuncuyu seviyor ve kalmasını istiyor. Kısa vadede bir değişim olacağını sanmıyorum. Ancak kimse de Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağını öngörememişti. Ever'in Sevilla'da mutlu olduğunu düşünüyorum ancak kalacağından yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.

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Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...

Sevilla forması giyen futbolcu için Galatasaray dışında Boca Juniors'un da istekli olduğu belirtildi. Fakat oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifin gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Galatasaray'dan yapıldığı vurgulandı.

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