08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a yeni Pogba!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Stoke City'den kiraladığı Ndiaye'nin bonservisini almama kararı aldı. Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifler sonrası orta saha transferi için araştırma yapan Galatasaray aradığı ismi buldu.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 07:49
  • 1
  • 13
Galatasaray'a yeni Pogba!

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

  • 2
  • 13
Galatasaray'a yeni Pogba!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte temaslarını arttıran sarı-kırmızılılar ilk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

  • 3
  • 13
Galatasaray'a yeni Pogba!

Ryan Babel ile de ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.

  • 4
  • 13
Galatasaray'a yeni Pogba!

Galatasaray, Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin bonservisini almayı düşünmüyor.

  • 5
  • 13
Galatasaray'a yeni Pogba!

Belhanda'ya gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan Aslan, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İşte transferin detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör