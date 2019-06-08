08 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a yeni Pogba!
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Stoke City'den kiraladığı Ndiaye'nin bonservisini almama kararı aldı. Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifler sonrası orta saha transferi için araştırma yapan Galatasaray aradığı ismi buldu.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 07:49
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