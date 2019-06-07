07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için gaza basıldı. Geçtiğimiz sezon transfer hamleleri geç yapıldığı için ağır bir şekilde eleştirilen sarı-kırmızılı kurmaylar, bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Transferde hızlı davranan Cimbom'un yarın 3 transferi birden açıklayacağı iddia edildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.06.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 09:48
  • 1
  • 11
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda da başarı elde etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

  • 2
  • 11
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer bombalarını ardı ardına patlatıp bayram coşkusunu sürdürmek istiyor.

  • 3
  • 11
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayarak iki kupayı da müzesine götüren Aslan, transfer için startı yarın verecek.

  • 4
  • 11
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Sabah'ın haberine göre yönetim, yarın üç oyuncuyu birden açıklayarak şov yapacak.

  • 5
  • 11
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler

Galatasaray'ın açıklayacağı ilk isim, geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçirip ardından Fulham'a giden Ryan Babel.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör