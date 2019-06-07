07 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için gaza basıldı. Geçtiğimiz sezon transfer hamleleri geç yapıldığı için ağır bir şekilde eleştirilen sarı-kırmızılı kurmaylar, bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Transferde hızlı davranan Cimbom'un yarın 3 transferi birden açıklayacağı iddia edildi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 07.06.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 09:48
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