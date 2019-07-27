Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Santrfor transferi için yıldız golcü Radamel Falcao için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için de bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Bu kapsamda Micheal Seri'nin yanına kaliteli bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılılar gözünü dünya yıldızına dikti. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...