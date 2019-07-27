27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Santrfor transferi için yıldız golcü Radamel Falcao için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için de bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Bu kapsamda Micheal Seri'nin yanına kaliteli bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılılar gözünü dünya yıldızına dikti. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 20:09
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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu.

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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Aslan, kadro mühendisliğini dev arenaya göre şekillendiriyor.

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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Santrfor mevkisine yıldız golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için tüm imkanları seferber eden sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için arayışlara girmişti.

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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Sevilla'dan Banega'yı kadroya katmak için sınırları zorlayan Galatasaray yönetimi, oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmıştı.

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Seri'nin partneri bulundu! Dünya yıldızı Galatasaray'a...

Fulham'ın genç yıldız adayı Micheal Seri'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun partnerini buldu.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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