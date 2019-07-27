27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak da transferi izledi. Neşeli görüntülerin yaşandığı idmanda teknik direktör Fatih Terim'den transfer göndermesi geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 20:44
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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, ikişerli olarak kafalarının arasında top taşıdı, ardından el ele tutuşarak top sürdü.

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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Bu sırada futbolcular arasındaki yarışma ve rekabet renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı kazanan sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Daha sonra 3 grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa'nın Bordeaux takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

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