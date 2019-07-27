27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak da transferi izledi. Neşeli görüntülerin yaşandığı idmanda teknik direktör Fatih Terim'den transfer göndermesi geldi.
Giriş Tarihi: 27.07.2019 20:44
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