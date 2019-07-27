27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşma birçok konuya değinmişti. Sarı-Lacivertliler'in başkanı yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fatih Terim'e de göndermelerde bulunmuştu. Fatih Terim'den Ali Koç'un bu açıklamalarına cevap geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 18:41
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