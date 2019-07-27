27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşma birçok konuya değinmişti. Sarı-Lacivertliler'in başkanı yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fatih Terim'e de göndermelerde bulunmuştu. Fatih Terim'den Ali Koç'un bu açıklamalarına cevap geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 18:41
  • 1
  • 16
Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşma gerçekleşmiş, UEFA'dan gelen ceza hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, Galatasaray ve Fatih Terim'e de göndermede bulunmuştu.

  • 2
  • 16
Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

Ali Koç yaptığı açıklamada "Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik."

  • 3
  • 16
Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

"O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi."

  • 4
  • 16
Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

"Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu."

  • 5
  • 16
Fatih Terim Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi!

"Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör