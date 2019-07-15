15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde bulunan Jean Michael Seri'nin transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Fernando'nun Sevilla'ya satışından sonra orta saha arayışlarına girmiş ve bu bölge için Seri ismi ön plana çıkmıştı. Yıldız futbolcunun menajerinden oyuncunun transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 21:19
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