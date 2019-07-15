15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Adis Jahovic'den Diagne yorumu!
Galatasaray'da transferler tam gaz devam ederken, Terim ve ekibi bir yandan da takımdaki beklentileri karşılayamayan isimlerle yolları ayırmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu isimlerin en başında ise Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne geliyor. Diagne'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken sezon sonunda Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adis Jahovic Diagne hakkında ilginç yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 21:58
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