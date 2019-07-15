15 Temmuz 2019, Pazartesi

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 16:04
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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Yeni sezon için çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kaldı.

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