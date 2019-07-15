İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istedi

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





