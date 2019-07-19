19 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Seri için dev tepki! "Fakir dilenciler"
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando ve Ndiaye'nin ayrılmasından sonra orta sahada oluşan boşluğu Seri transferi ile doldurdu. Galatasaray'ın bu transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırırken, Seri'nin Galatasaray'a imzası için şok tepkiler geldi...
Giriş Tarihi: 19.07.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 11:21
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"