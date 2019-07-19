19 Temmuz 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Son dakika transfer haberi... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız golcüyü kadrosuna katmaya yakın olmasıyla birlikte sarı lacivertlilere çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip arasında bu transfer döneminde özellikle de Vedat Muriç konusunda bir gerilim yaşanmıştı... İtalyanların patlattığı transfer çalımı ve bomba transfere dair ayrıntılar şöyle;

Giriş Tarihi: 19.07.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 14:59
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Mbaye Diagne'yi satarak transfer için gelir elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bombayı patlatıyor...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Cimbom, Senegalli golcüden oluşacak boşluğu yetenekli bir isimle doldurmak istiyordu.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Bu boşluğu Vedat Muriç ile doldurması beklenen Aslan, Kosovalı golcünün transferinde anlaşma sağlayamadı ve Muriç, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmişti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Bu transfer büyük ses getirmiş ve camiada olumsuz rüzgarlar estirmişti...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray bu transferin misillemesini dünyaca ünlü bir golcüyle yapıyor...

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