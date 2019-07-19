19 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu
Son dakika transfer haberi... İtalyan basını, Galatasaray'ın forvet hattını Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız golcüyü kadrosuna katmaya yakın olmasıyla birlikte sarı lacivertlilere çalım attığını duyurdu. İki ezeli rakip arasında bu transfer döneminde özellikle de Vedat Muriç konusunda bir gerilim yaşanmıştı... İtalyanların patlattığı transfer çalımı ve bomba transfere dair ayrıntılar şöyle;
Giriş Tarihi: 19.07.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 14:59
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