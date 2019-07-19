Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarka tamamlayan Galatasaray'da Emre mor ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen yıldız futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Celta Vigo adına Emre Mor pazarlıklarını sürdüren Eric Alonso, Emre transferiyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.07.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





