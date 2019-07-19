19 Temmuz 2019, Cuma

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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarka tamamlayan Galatasaray'da Emre mor ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen yıldız futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Celta Vigo adına Emre Mor pazarlıklarını sürdüren Eric Alonso, Emre transferiyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.07.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 10:21
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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor.

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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Başkan Mustafa Cengiz, "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti.

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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken Emre'nin alacakları çıktı ortaya çıkmıştı.

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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirilmişti.

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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!

Son olarak Emre ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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