12 Ocak 2020, Pazar
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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...
Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlamaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu Celil Yüksel'i Adanaspor'a, Ryan Babel'i de Ajax'a kiralayan Cimbom, transferde hız kesmiyor. Bu kapsamda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız oyuncuyu transfer etmek için İtalya'ya gitti. İşte transferdeki o isim ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 10:53
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