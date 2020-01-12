12 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlamaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu Celil Yüksel'i Adanaspor'a, Ryan Babel'i de Ajax'a kiralayan Cimbom, transferde hız kesmiyor. Bu kapsamda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız oyuncuyu transfer etmek için İtalya'ya gitti. İşte transferdeki o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 10:53
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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlamak için transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da öncelikli hedef stoper transferi.

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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve Roma'da forma giyen Mert Çetin'i bir süredir renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılılarda İtalya çıkarması başladı.

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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Galatasaray kamp için Antalya'ya giderken gözler Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Albayrak'ın İtalya'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu.

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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Yapılan araştırmada, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerinde önemli rol oynayan Albayrak'ın, Roma'ya Mert Çetin transferini bitirmek için gittiği öğrenildi. Terim'in de çok istediği Mert Çetin için Roma'yla görüşmelerde önemli yol kat edildiği kaydedildi.

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Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...

Gençlerbirliği'nde geçirdiği 2 sezonun ardından sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan genç oyuncu bu sezon İtalyan ekibiyle 4 resmi maçta görev aldı ve gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

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