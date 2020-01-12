Fatih Terim talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı 10 numarayı kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri