25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Serdar Aziz'den açıklama geldi! "Galatasaray ile..."

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediğin açıkladığı ve Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Serdar Aziz sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 19:14
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Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

Galatasaraylı Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

Teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer vermediğini açıkladığı Serdar Aziz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

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Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

Milli stoperin yaptığı açıklama şu şekilde:

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Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

"Değerli spor kamuoyu'na ; Daha önce yapmış olduğum açıklamamda sessizliğimi koruduğum gibi korumaya devam edeceğimi de bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bu gün beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı.

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Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

Günlerdir, sözleşmeli olduğum kulübüme alacaklarım için tebilgat cekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. Kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar, yani (25 Ocak 2019 ) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirse bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi, tüm kazandıklarımıda kulübüme iade etmeyi taahhüt ederim. Bu konu ile ilgili net cevabım budur.

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