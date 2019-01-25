Serdar Azizden açıklama geldi! Galatasaray ile...

Günlerdir, sözleşmeli olduğum kulübüme alacaklarım için tebilgat cekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. Kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar, yani (25 Ocak 2019 ) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirse bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi, tüm kazandıklarımıda kulübüme iade etmeyi taahhüt ederim. Bu konu ile ilgili net cevabım budur.