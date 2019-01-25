25 Ocak 2019, Cuma

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İngilizler yazdı! Galatasaray'a yıldız golcü

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 22:52
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İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Sarı-Kırmızılılarda forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor.

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İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Gomis'in ayrılmasının ardından 7 aylık süreçte takıma forvet katamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.

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İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Son olarak Alan ve Pato transferlerini de gerçekleştiremeyen Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

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İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Southampton'da forma giyen Charlie Austin'in kulübünden ayrılma kararı aldığı ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları...

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İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, Charlie Austin Ocak ayında Southampton'dan ayrılmaya karar verdi.

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