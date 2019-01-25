25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray İzmir'e geldi

Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla İzmir'e geldi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 18:52
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Galatasaray İzmire geldi

Sarı kırmızılı kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar yalnız bırakmadı.

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Galatasaray İzmire geldi

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray. İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla alanı inletti.

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Galatasaray İzmire geldi

Sarı kırmızılı taraftarların çiçek verip atkı hediye ettiği Fatih Terim de yanlarına kadar gidip taraftarları selamladı.

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Galatasaray İzmire geldi

Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

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Galatasaray İzmire geldi

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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