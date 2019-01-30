30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçe, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kadro dışı durumundaki Tolgay Arslan'ı transfer etti! İki transferin de yarın açıklanması bekleniyor!

Giriş Tarihi: 30.01.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 21:32
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Fenerbahçeden çifte bomba!

Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı... Sarı-Kırmızılılarda Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Fenerbahçeden çifte bomba!

Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini alacaklarına karşılık ve Serdar'ın cebinden yapacağı bir miktar ödeme karşılığında karşılıklı olarak feshetti. Serdar, Fenerbahçe dışında gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

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Fenerbahçeden çifte bomba!

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu. Milli stoper, fesih karşılığında Galatasaray'a 1.2 milyon Euro da cebinden para verecek.

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Fenerbahçeden çifte bomba!

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Serdar Aziz'i açıklaması bekleniyor. Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacak. Yıldız ismin kazancının yıllık 2.4 milyon Euro olması bekleniyor.

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Fenerbahçeden çifte bomba!

Galatasaray'da 51 resmi mücadelede forma terleten Serdar Aziz, 5 gol attı 3 asist yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu 19 sarı kart görürken, 1 de kırmızı kart gördü.

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