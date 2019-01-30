30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray forvet transferini tamamladı capsler patladı!
Spor Toto Süper Lig'de 35 puanla 2.sırada olan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alarak forvet bölgesine takviyeyi yaptıktan sonra sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada adeta sevinçten çılgına döndü. İşte Galatasaray taraftarının forvet transferi için yaptığı capsler...
Giriş Tarihi: 30.01.2019 22:28
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