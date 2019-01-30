Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Diagne'den sonra 2 transfer daha!
Spor Toto Süper Lig'de 35 puan ile 2.sırada yer alan Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının ardından iki isimle daha takıma takviye yaptıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...
Giriş Tarihi: 30.01.2019 20:24
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