Galatasarayda Diagneden sonra 2 transfer daha!

Galatasaray'da Diagne'den sonra 2 transfer daha!

Spor Toto Süper Lig'de 35 puan ile 2.sırada yer alan Galatasaray, Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmasının ardından iki isimle daha takıma takviye yaptıktan sonra transfer penceresini kapatacak. Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isimler; Trezeguet ve Cristian Luyindama...