Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...

Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao transferini bitirmek için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Öte yandan Fernando ve Ndiaye ile yollarını ayırdıktan sonra Seri ve Nzonzi takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





