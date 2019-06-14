14 Haziran 2019, Cuma
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Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!
Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli takımla sözleşmesi biten Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın teklifini reddederek Galatasaray'ı seçmişti. Bu transferde Fatih Terim ve Gökhan Gönül'ün büyük payı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 14:16
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