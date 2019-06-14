14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...
Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Franck Ribery. Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, ülke basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili ipuçları verdi.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 19:31
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"