14 Haziran 2019, Cuma
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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi devam ediyor... Taraftarların büyük kısmı da yönetim de oyuncunun satılmasından yana. Ancak Kasımpaşa'dan ara transfer döneminde 10 milyon euro'ya alınan Senegalli'ye 'O parayı verecek takım var mı?' soru bu. Tüm bunlar yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı ve Diagne bomba bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar:
Giriş Tarihi: 14.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 12:21
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