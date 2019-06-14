14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi devam ediyor... Taraftarların büyük kısmı da yönetim de oyuncunun satılmasından yana. Ancak Kasımpaşa'dan ara transfer döneminde 10 milyon euro'ya alınan Senegalli'ye 'O parayı verecek takım var mı?' soru bu. Tüm bunlar yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı ve Diagne bomba bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar:

Giriş Tarihi: 14.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 12:21
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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

Galatasaray son dakika transfer gelişmesi... Mbaye Diagne sosyal medyadan öyle bir şey yaptı ki,
çok konuşulacak hamle ortalığı salladı.

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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

Ara transferde takıma kazandırılan Senagalli oyuncu, gösterdiği performansla büyük tepki toplamıştı.

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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

Ödenen yüksek bonservis bedelinin kurtarılması adına karar alan Galatasaray Yönetimi, Diagne'yi aldığı fiyatın altında satmama kararı alırken son dakika gelişmesi yaşandı.

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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

Galatasaray formasıyla çifte kupa ve gol krallığı başarısı yaşayan Mbaye Diagne'ye sürpriz bir taklip çıkmıştı.

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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! İşte yeni takımı...

O ekip Suudi Arabistan'dan! Senegalli golcü, o takımla ilgili yaptığıyla "Transferini duyurdu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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