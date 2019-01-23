23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Semih Kaya idmana çıktı

Galatasaray Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinin ardından eski oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti. Kadroya katılan Aslan'ın eski savunma oyuncusu ilk idmanına çıktı.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 17:16
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Semih Kaya idmana çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

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Semih Kaya idmana çıktı

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Yeni transfer Semih Kaya da idmanda takımla çalıştı.

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Semih Kaya idmana çıktı

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Semih Kaya idmana çıktı
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Semih Kaya idmana çıktı
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