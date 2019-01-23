23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren ve Dubai'den forvet transferi yapamadan dönen Galatasaray yönetimine bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 22:09
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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Galatasaray'da forvet transferinde planlar alt üst oldu.

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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak'ın Dubai'den eli boş dönmelerinin ardından gündeme farklı isimler geldi.


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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Alan, Pato ve Tetteh transferlerini olumlu sonuçlandıramayan Demba Ba'nın ise Başakşehir'e gitmesi ile, sarı-kırmızılıların planları alt üst oldu.

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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Galatasaray'da, daha önce de adı geçen yıldız forvet yeniden gündeme geldi.

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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Bu isim İtalya'da Sassuolo forması giyen Babacar'dı...

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