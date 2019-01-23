Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren ve Dubai'den forvet transferi yapamadan dönen Galatasaray yönetimine bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 22:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





