Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!
Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren ve Dubai'den forvet transferi yapamadan dönen Galatasaray yönetimine bir kötü haber de İtalya'dan geldi.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 22:09
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