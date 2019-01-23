İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

23 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın görüştüğü 10 futbolcu
Transfer görüşmeleri için Dubai'de bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a dönüşte önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. İşte Galatasaray'ın gündeminde olan o 10 isim...
Giriş Tarihi: 23.01.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 15:07
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