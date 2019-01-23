İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

PATO



Galatasaray transfer görüşmelerini sürdürdüğü ikinci isim ise Brezilyalı yıldız Pato. İkinci başkan Albayrak, Dubai'de sürdürdüğü transfer çalışmalarında Pato ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmeye dair detay paylaşmayan Albayrak, yıldız golcünün kulübüyle ilgili halletmesi gereken problemleri olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemekle yetindi.