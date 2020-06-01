Galatasaray'dan dev harekat! Beş yıldız Aslan oluyor

Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 06:38 ABONE OL