31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak istenen performansı sergileyememesi nedeniyle sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli golcü, İtalyan basınına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 15:23
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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara geri dönüşü öncesinde İtalyan basınına konuştu.

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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Golcü futbolcu, gerek Club Brugge macerası, gerekse Galatasaray'daki geleceğine ilişkin önemli sözler sarf etti.

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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

İşte Diagne'nin Tuttomercatoweb'e yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği o açıklamalar;

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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

"Club Brugge maceram çok iyi geçti. Ancak yaşanan gelişmeleri beğendiğimi söyleyemem. Futbol böyledir ve her zaman istediğin gibi gitmez. Sanırım artık kariyerime devam edebilirim."

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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Galatasaray...

"Maalesef bu yıl böyle bitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu ve bu benim hayalimdi. Bundan dolayı çok memnunum. Tabii ki tüm maçlarda forma giyebilmek başka bir şey."

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