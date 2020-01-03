03 Ocak 2020, Cuma
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Saracchi'den flaş Galatasaray sözleri!
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Aslan, RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:33
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