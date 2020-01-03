Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferinde sona yaklaşan, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile de 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom, bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 18:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





