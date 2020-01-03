03 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferinde sona yaklaşan, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile de 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom, bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 18:25
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Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu karşılaşmanın ardından ara transfer toplandı ve eksik bölgeleri tespit ederek yerlerine gelecek yeni isimleri belirledi.

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Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e verdiği raporda özellikle "Başarıya aç oyuncuları" kadrosunda görmek istediği ve menajer zorlamalarından ziyade kendi istediği oyuncularla anlaşılması gerektiğini ifade etti..

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Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Bu hususta Galatasaray'da gündeme gelen isimler şu şekilde yer aldı;

ANDONE YERİNE OKAKA

Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

Udinese'de mutsuz olduğu öğrenilen Okaka'nın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Bu oyuncu için kiralama teklifi yapılacak..

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Galatasaray'da Saracchi'nin ardından bir imza daha! Resmen açıkladılar

UMUT EL YAKTI

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol bek takviyesi için gündeme gelen ilk isim Umut Meraş'tı. Ancak başarılı oyuncuyu kiralamak istemeyen Le Havre 10 milyon euro isteyince görüşmeler dondu.

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