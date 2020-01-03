03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi ile anlaşma sağlayana Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yapılacak birkaç takviyeyle takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. İşte Galatasaray'ın transfer çalışmalarınaki son durumu ve Cengiz-Terim zirvesinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:24
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