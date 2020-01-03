03 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi ile anlaşma sağlayana Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yapılacak birkaç takviyeyle takımı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. İşte Galatasaray'ın transfer çalışmalarınaki son durumu ve Cengiz-Terim zirvesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:24
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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı.

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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.

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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.

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Galatasaray'da dev transfer zirvesi! İşte gündemdeki isimler

Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.

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