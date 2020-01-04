04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da takımlar transferleri resmiyete dökmeye başladı. Bu kapsamda daha önceden ocak ayında büyük değişimlerin olacağının sinyalini veren Galatasaray'da, art arda Onyekuru ve Saracchi transferlerini açıklamıştı. Sol taraftaki eksikliklerini gideren sarı-kırmızılılarda, transfer sırası stopere geldi. Luyindama'dan sezon sonuna kadar yararlanamayacak Cimbom'da flaş bir isim gündeme geldi. İşte transferdeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:29
  • 1
  • 10
Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

Sarı-kırmızılılar, Christian Luyindama'nın sakatlığıyla şok yaşamıştı. Başarılı stoper, Kongo Milli Takımı'nın Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak sezonu kapamıştı.

  • 2
  • 10
Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

Cimbom, şampiyonluk yarışında bu eksiğini kapatmak için mutlaka bir stoper transfer gerçekleştirecek. Fatih Terim, yönetime uzun bir liste verdi.

  • 3
  • 10
Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

Teknik direktör Terim'in belirlediği listede ilk sırada ise Jeison Murillo'nun ismi yazıyor.

  • 4
  • 10
Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

Sampdoria'lı oyuncu için İmparator "İhtiyacımız olan hız, teknik ve tecrübeye sahip. Mutlaka kadromuza katmalıyız. Bize büyük fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 10
Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!

TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray, Jeison Murillo'yu renklerine bağlamak için Sampdoria ile masaya oturacak. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar her yabancı transfer görüşmesinde olduğu gibi yine başrolde olacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör