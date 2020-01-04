04 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'a Luyindama'nın yerine Kolombiyalı duvar!
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da takımlar transferleri resmiyete dökmeye başladı. Bu kapsamda daha önceden ocak ayında büyük değişimlerin olacağının sinyalini veren Galatasaray'da, art arda Onyekuru ve Saracchi transferlerini açıklamıştı. Sol taraftaki eksikliklerini gideren sarı-kırmızılılarda, transfer sırası stopere geldi. Luyindama'dan sezon sonuna kadar yararlanamayacak Cimbom'da flaş bir isim gündeme geldi. İşte transferdeki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:29
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