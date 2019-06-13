13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor... Şener Özbayraklı ve Ryan Babel'i bitiren Galatasaray'ın 3.transferi an meselesi.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 08:46
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Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlı başladı.

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Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı.

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Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler.

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Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak.

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Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...

Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

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