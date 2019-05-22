22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 21:52
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Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 5 kulübe ödeme yapılacak.

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Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun ardından en büyük ödemeyi Kasımpaşa'ya yapacak.

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Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Mbaye Diagne transferinde sözleşmeye "şampiyon olunması halinde bonus ödenir" maddesi eklenmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü'ne 3 milyon Euro ödeme yapılacak.

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Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon euro, Fernando için Manchester City'ye 500 bin Euro,

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Şampiyon Galatasaray'ın kasasından 31 milyon TL çıkacak

Belhanda için Dinamo Kiev'e 500 bin Euro şampiyonluk bonusu ödeyecek.

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