23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte 2020 model Galatasaray

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki 4 isim ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:58
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İşte 2020 model Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray, dev finalden sadece 4 gün sonra evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de de 22. şampiyonluğunu kazandı.

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İşte 2020 model Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, 1 hafta içerisinde 2 kupayı müzesine götürerek sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.

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İşte 2020 model Galatasaray

İki kupayı da kazanarak hedefine ulaşan Cimbom artık yaz transfer dönemine odaklandı.

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İşte 2020 model Galatasaray

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

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İşte 2020 model Galatasaray

Şampiyon Galatasaray'da önümüzdeki sezon ciddi değişiklikler yaşanacak.

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