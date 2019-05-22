22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sezon ortasında transfer listesininde bulunan ismi yeniden gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 21:51
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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

Sezonun son bölümünde yaptığı atakla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önümüzdeki dönem için transfer çalışmalarına başlarken, Avrupa'dan birçok oyuncuyu da listesine aldı.

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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

İspanyol basınında Galatasaray için öne çıkan son iddia, Ligue 1 ekiplerinden Nimes'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier oldu.

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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

Sevilla'nın transfer listesine aldığı belirtilen Savanier ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.

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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

DEVRE ARASINDA DA DÜŞÜNÜLDÜ

Devre arasında Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimaline karşın bir arayışa giren Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alan oyunculardan biri de Savanier olmuştu.

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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor

Galatasaray, temasa geçtiği Nimes kulübüne 6 milyon euroluk bir teklif iletmiş ancak 10 milyon euroluk bir beklenti ile karşı karşıya kalınca transferden vazgeçmişti.

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