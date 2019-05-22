22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sezon ortasında transfer listesininde bulunan ismi yeniden gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 21:51
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