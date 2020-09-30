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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın eski stoperi Semih Kaya'yı kadrosuna katan Süper Lig temsilcisi, bu kez de Galatasaray'da forma giyen bir isim için resmi teklifini sarı-kırmızılılara iletti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 30.09.2020 14:56
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Son olarak kadrosuna bir dönem Galatasaray forması giyen tecrübeli stoper Semih Kaya'yı kayan sarı-siyahlı ekip, sarı-kırmızılı takımda forma giyen o isim için harekete geçti.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Ajansspor'da yer alan habere göre Yeni Malatyaspor, Galatasaray'da gözden çıkarılan Ahmet Çalık'ı kadrosuna katmak için resmi transfer teklifi yaptı.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Malatyaspor yönetimi oyuncunun menajeriyle gün içinde görüşme yapacak.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

26 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2017 yılında Gençlerbirliği'nde Galatasaray'a 2.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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