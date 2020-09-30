BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaraylı isme talip oldu! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın eski stoperi Semih Kaya'yı kadrosuna katan Süper Lig temsilcisi, bu kez de Galatasaray'da forma giyen bir isim için resmi teklifini sarı-kırmızılılara iletti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri