03 Mart 2020, Salı

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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

Süper Lig'de ikinci devreye 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma yerleşti. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı dokunuşlarla bazı oyunculara yeniden hayat verirken, şampiyonluk yolunda ise bazı isimlerden asla vazgeçemedi. İşte o isimler ve Galatasaray'ın dönüm noktası...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 15:13
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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı gösteremeyerek liderin 10 puan geri düşmesine rağmen özellikle son 8 haftada çıkış yakalayarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da bazı isimler adeta kendini aştı.

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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

RADAMEL FALCAO
Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı. Bu sürede Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Denizlispor, Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı, takımının ligde en çok gol atan oyuncusu oldu.

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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

RYAN DONK
Fenerbahçe'den sonra Gençlerbirliği'ni de avladı. Bu sezon ligde gol sayısını 3'e çıkardı. Sezona yedek kulübesinde başlayan Donk, Luyindama'nın sakatlanmasının ardından düzenli ilk 11'de forma giyerken, defans ofans fark etmeden takıma katkı vermeye devam ediyor.

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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

ÖMER BAYRAM
Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alsa da Cimbom'un değişmezi oldu. Sol bekte görev yapmasına rağmen orta sahaya monte edilen Ömer burada adeta kendisini buldu. Yıllık sadece 400 bin euro kazanan milli futbolcu, Gençlerbirliği maçındaki asisti ile birlikte 10'a ulaştı ve asist krallığı zirvesine oturdu.

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Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

MARIANO
Devre arasında takımdan ayrılması ya da lisansının askıya alınması gündeme gelirken, Sambacı gösterdiği performansla "Hiç bir yere gitmiyorum" mesajı veriyor. 33 yaşındaki oyuncu süre aldığı son 6 lig maçında yaptığı 5 asistle takımının galibiyetlerine büyük katkı sağladı.

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