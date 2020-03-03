Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...

Süper Lig'de ikinci devreye 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma yerleşti. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı dokunuşlarla bazı oyunculara yeniden hayat verirken, şampiyonluk yolunda ise bazı isimlerden asla vazgeçemedi. İşte o isimler ve Galatasaray'ın dönüm noktası...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





