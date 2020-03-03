03 Mart 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sadece 400 bin Euro kazanıyor! Galatasaraylı oyuncu Süper Lig'de zirvede...
Süper Lig'de ikinci devreye 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma yerleşti. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı dokunuşlarla bazı oyunculara yeniden hayat verirken, şampiyonluk yolunda ise bazı isimlerden asla vazgeçemedi. İşte o isimler ve Galatasaray'ın dönüm noktası...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 15:13
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...