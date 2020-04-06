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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...

Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya üzerinden müjdeli haberi verdi. Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu'nun 3. kez bebekleri olacak.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 12:49
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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve tam 15 sezon Galatasaray formasını terleten Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak. Sabri Sarıoğlu'nun pilotluk yapan eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından takipçileriyle mutlu haberi paylaştı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...

Yağmur Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki.. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...

2010 yılında dünya evine giren Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu'nun 7 yalında bir erkek, 2 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

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