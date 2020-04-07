07 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve ertelenmesine sebep olmuştu. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde de Süper Lig süresiz olarak ertelenmişti. Tüm kulüpler bu süreçte ekonomik olarak çıkmaza girerken, Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, başkan Mustafa Cengiz'i aradı ve o duygusal konuşma gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:35
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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

Sosyal medyadan "Fedakarlığa hazırım" açıklaması yapan sarı kırmızılıların kaptanının telefonla görüştüğü Başkan Mustafa Cengiz'e de "Başkanım, bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim" dediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

Cengiz ve yöneticiler, Selçuk'un yaklaşımı için "G.Saray kaptanına yakışır bir duruş sergiledi" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

Dünya üzerinde liglerin ertelendiği tüm ülkelerde kulüpler koronavirüsün ekonomilerine olan etkisini azaltmak için çalışmalar yürütürken kaptan Selçuk İnan'ın tavrı ve yaklaşımı Galatasaray'da herkesin alkışını aldı!

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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşanan bu olağanüstü süreçte fedakarlık yapmaya hazır olduğunu açıklayan kaptan Selçuk İnan'ın sarı kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ile de görüşerek taraftarlar ve kamuoyu ile paylaştığı ifadeleri bizzat aktardığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan duygulandırdı! Mustafa Cengiz'i aradı ve...

'KENDİSİNİ ÇOK TAKDİR EDİYORUZ'

Hürriyet'in haberine göre, Cengiz'i telefonla arayan 35 yaşındaki futbolcunun, "Başkanım, yaşanan bu olağanüstü süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilmenizi isterim. Galatasaray kaptanı olarak her şeye hazırım" dediği öğrenildi.

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